أخبار مصرية

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:31 مساءً - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء مناقشة الأوضاع فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وإنعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، والدور المصرى الفاعل فى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا