كاف يتغنى بتريزيجيه: رجل الأوقات الصعبة ودائماً يصنع الفارق (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:32 مساءً - تغنت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المصرى بعد تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار.

ونشر "كاف" فيديو لتريزيجيه معلقاً عليه:" رجل الأوقات الصعبة ودائماً يصنع الفارق" في إشارته لمساهمته في صناعة الأهداف وتسجيلها مع المنتخب المصري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة في الدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما صعد بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة، وستلعب مباراة منتخب مصر القادمة في الدور الـ16 يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبعد التأهل كوصيف للمجموعة الثانية بات منتخب مصر في انتظار وصيف المجموعة السادسة، لمواجهته في دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة السادسة في بطولة أمم أفريقيا منتخبات المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، ويحتل منتخب المغرب حاليًا صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط.