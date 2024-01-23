نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم قافلة بيطرية مجانية شاملة بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وحدة التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنظيم قافلة بيطرية بالمجان لمزارعى مبادرة أزرع بالجيزة.

وذلك لرش وتجريع وفحص الثروة الحيوانية والداجنة، بقرية كفر الواصلين التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

حيث نجحت القافلة فيما يلي:

- علاج عدد ٢٣٠ رأس حيوان من الأمراض الباطنه.

- علاج عدد ٨٧ رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

- اخذ عدد ٤٥ عينه دم لفحص مرض البروسيلا.

- علاج ٢٠٩٣ طائر ضد الأمراض البكتيرية.

- تم تجريع ٥٠٠ رأس اغنام.

كما تم إقامة ندوة إرشادية للفلاحين عن امراض الدم ومقاومة الطفيليات الخارجية المسببه لها وايضا تم التوعيه عن التطعيمات الخارجية .

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