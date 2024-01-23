نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيد بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وإنعكاس ذلك على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، والدور المصرى الفاعل فى إستمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق وحضر اللقاء عددُ من قادة القوات المسلحة.