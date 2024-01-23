نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العربيات اتعجنت".. لحظة اصطدام "لوري" بسيارات على محور المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حادث مروّع، اليوم الثلاثاء، اصطدمت سيارة مقطورة مُحمّلة بمواد بناء، بـ8 سيارات أعلى الطريق الدائري بمحور المريوطية في اتجاه الرماية بالجيزة.

أدى الحادث إلى انقلاب سيارة ملاكي، وميكروباص، وسقوط سيارتين من أعلى الكوبري، إحداهما كانت مُحمّلة بالأغنام.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، كما توجّهت أجهزة الأمن لانتشال السيارات، والبحث عن ضحايا أو مصابين، ونقلهم إلى المستشفى.

وتبيّن مبدئيًا إصابة 3 أشخاص؛ حيث كشفت التحريات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق المقطورة التي كانت مُحملة بـ "الزلط"، ويُدعى "هلال"، عمره 33 عامًا.

وبسماع أقواله أفاد عدم قدرته على تقدير المسافات بين السيارات على الطريق ما أدى إلى اصطدامه بباقي السيارات.