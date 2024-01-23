مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: لم يتم رصد مظاهر لانتشار وباء "x"

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 09:31 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأوبئة والأمراض الموجودة حول العالم كثيرة جدا، لافتا إلى أن هناك أبحاث تشير إلى أنه مع ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد في القطب الشمالي قد تظهر بعض الفيروسات المتجمدة.

وأشار تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لم يتم رصد مظاهر لاتشار وباء "x"، وهناك كوادر علمية ترصد وتراقب الوضع، وليس هناك ظهور لأي فيروسات تنفسية جديدة، وحال ظهور أي فيروس أو ميكروب جديد سيتم الإعلان عنه.

جولة وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر دمنهور الجاري تطويرها، مشددا على الإسراع من الإنتهاء من أعمال التطوير.



جاء ذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أن الوزير استمع إلى الوصف الوظيفي للمستشفى حيث تجري أعمال التطوير بها حاليا وتقع على مساحة ١٢٦٠٠ متر مربع تضم ٥ مبان وتشمل ٨ عيادات خارجية لتخصصات (الصدر، والأسنان والعلاج الطبيعي ورسم القلب والدرن ووظائف التنفس والإقلاع عن التدخين)، ويوجد وحدتين أسنان ومناظير شُعبي وصدري، تضم المستشفى ١٠٢ سرير داخلي وتعمل حاليا بطاقة ٣٥ سريرا نظرا لأعمال التطوير، وتضم ١٢ سرير طوارئ للرجال والنساء والإنعاش الرئوي، وبها عناية عامة وعناية صدر وعناية قلب وعناية إذابة الجلطات بقوة ٣٥ سرير.

وأضاف "عبدالغفار " أن المستشفى تقدم خدمات الأشعة العادية والمقطعية والإيكو وأشعة الموجات فوق صوتية وأشعة الدوبلر، كما أن المستشفى تضم معملا يقدم خدمات الكيمياء التحليلية وفحوصات كيمياء الدم، فضلا عن أن المستشفى بها صيدليات ومخزن أدوية وبها سكن للأطقم الطبية ومركز للتدريب.