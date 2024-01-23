فيديو.. الداخلية تطلق مسرحية "قد المسئولية" تروى بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 09:32 مساءً - "قد المسئولية" مسرحية عرضتها وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بمشاركة عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان أحمد بدير، وتضمنت محاكاة لبطولات وتضحيات وسجلات رجال الشرطة العظيمة، خاصة في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.

ويحفل تاريخ الشرطة ببطولات نادرة، من بينها ما عرضته المسرحية، والخاصة بـ"عبد الفتاح غنيم" ضابط شرطة القنطرة الذى كان يمد الفدائيين بالأسلحة، ويقوم بتخزينها ليرسلها لهم لتكون وسيلة لمواجهة العدو، وكان يتولى مساعدة الفدائيين بشجاعة دون خوف أو تردد.

كما عرضت المسرحية قصة الملازم أول حافظ عفيفى قائد نقطة شرطة التل الكبير، الذى ساعد العمال الذين رفضوا أن يتعاونوا مع الاحتلال، وكذلك الملازم اول عبد الخالق بركات، ضابط نقطة جنيفه، الذى أختطفه الاحتلال وحققوا معه بتهمة تحريض العمال.