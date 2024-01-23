متحدث الرئاسة: مصر قادرة على حماية مصالحها.. والعلاقات المصرية الروسية تاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 10:29 مساءً - أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية، وتتجدد مع الزمن والظروف.

العلاقات المصرية الروسية

وأوضح خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين، وأشار إلى أن هذه العلاقات المصرية الروسية تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين.

وأكد المتحدث الرسمي على أن مصر تمتلك الآن استقرارًا وقدرة على حماية مصالحها، وأنها تتعامل مع الجميع بنفس القدرة والجدية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الروسية مثل علاقة مصر مع دول العالم والتي تتسم بالتوازن والإخلاص والاحترام المتبادل، بهدف تحقيق مصالح الشعوب دون التدخل في شؤون الآخرين.

وأشار المستشار الدكتور أحمد فهمي إلى أن مصر أصبحت عضوًا في مجموعة البريكس، وأكد أن هذا التحالف سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية لمصر، من زيادة التبادل التجاري وتبادل العملات وغيرها، وأكد أيضًا على قوة علاقات مصر مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن العلاقات تتسم بالتوازن وتعكس مكانة مصر الراهنة.

وفي الختام، شدد على أن مصر قوية وقادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمانها، وأنها تدعم الأشقاء حال طلب منها ذلك، وأنها دائمًا داعية للسلام والعلاقات الطيبة، مُؤكدًا أن طريق التعاون هو الأفضل لتحقيق السلام دون أي تهديد من أي طرف.