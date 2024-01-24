نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية، منذ قليل، في آخر أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بمحافظة القاهرة.

وكان قد تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبدالله مدير عام الإدارة، وأحمد عبد الخالق رئيس اللجنة.

وبدأ وكيل أول الوزارة جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها، وعددهم (٢٤٦) في (١٢) لجنة، امتحان مادة الجبر والإحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية"

وحرص "موسى" على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

واطمأن على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها، كما حرص خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

تحذير من حيازة المحمول والأجهزة الإلكترونية

وحذر مدير المديرية من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.



كما شدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالب جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.