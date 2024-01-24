السفير الروسى: محطة الضبعة رمزا جديدا للتعاون بين روسيا ومصر مثل السد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 09:31 صباحاً - أكد السفير الروسى لدى مصر جيورجى بوريسنكو أن محطة الضبعة التى تعمل بالطاقة النووية للأغراض السلمية، ستكون نموذجًا ورمزا جديدا للتعاون الروسى – المصرى، مثل السد العالى فى أسوان، الذى قام البلدان بتشييده معا فى حينه.

وقال السفير الروسي، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن "ما حدث اليوم في محطة الضبعة مهم جدا بالنسبة لتطوير العلاقات الروسية – المصرية، مضيفًا أن صب خرسانة المفاعل الرابع للمحطة "يعني دخول بناء المحطة في المرحلة الحاسمة"، وأن أعمال البناء جارية في كافة الوحدات الأربع، حيث من المتوقع تشغيلها الأولي في عام 2028، وبدء عمل المحطة بأكملها في عام 2030.