حصول المستشفى السعودي الالماني ومستشفى السلام الملكي على اعتماد ”جهار” بمحافظة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 10:29 صباحاً - اعتماد 18 وحدة رعاية أولية بأسوان والسويس والأقصر لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل

الدكتور احمد طه يعلن حصول مركز أورام مدينة نصر للتامين الصحي بمحافظة القاهرة على الاعتماد المبدئي

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يهنئ قيادات المنشآت المعتمدة ويشيد بتعاون فرق الجودة في رحلة الاعتماد

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: الدور الرقابي للهيئة علي المنشآت الحاصلة علي الاعتماد يضمن استدامة الالتزام بمعايير الجودة.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، حصول كل من مستشفى السعودي الالماني ومستشفى السلام الملكي بمحافظة الإسكندرية على الاعتماد المبدئي، وذلك وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

وأشار الدكتور احمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، بالإضافة إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية بأسوان على الاعتماد المبدئي وهي: وحدة طب أسرة الشراونة قبلي، ومركز طب أسرة حاجز البصيلية، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة الشرفا، وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة، وحدة طب أسرة قسطل، ووحدة طب أسرة الخزان غرب.

وفي محافظة السويس أشار ذات التقرير إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية على الاعتماد المبدئي وهي: مركز طب أسرة الأربعين، وحده طب أسرة الصفا، وحده طب أسرة السلام 2 ، وحده طب أسرة 24 أكتوبر، وحده طب أسرة مبارك، وحدة طب أسرة الشلوفة، مركز طب أسرة الايمان.

كما وافقت اللجنة على منح الاعتماد لـ4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر هي: وحدة طب أسرة الغريرة، وحده طب أسرة النمسا، مركز الدير، مركز طب أسرة اصفون.

وعلى مستوى القطاع الخاص، قامت اللجنة باعتماد كل من معمل رويال لاب بمحافظة السويس، ومركز العيون الدولي بمحافظة الأقصر.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأوضح د. احمد طه أن اعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا) فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

كما أكد د. أحمد طه أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل علي الاعتماد تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضماناً للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول علي هذا الاعتماد .

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt