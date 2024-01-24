تداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 10:30 صباحاً - تداولت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، إضافة إلى أسئلة امتحان بعض المواد لعدد من المديريات الأخرى، وأكدت المديريات التعليمية محاسبة كل من تورط فى تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش.

ويؤدى 201289 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع بمحافظة القاهرة) في 777 لجنة، من بينهم 102239 طالب ، و99050 طالبة ، و413 طالبًا بالاعدادية المهنية، و123 طالبًا بالاعدادية الرياضية، و81 طالبًا ضعاف السمع و٥٧ طالبًا مكفوفين ، و3029 طالبًا دمج ، كما تضم لجنة مستشفي 57357( 27) طالبًا .

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحانات، الأربعاء 17 يناير الماضى، وتنتهى الامتحانات اليوم الأربعاء 24 يناير، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة اللغة الانجليزية،.