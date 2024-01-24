وزارة النقل تقترب من إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 10:30 صباحاً - أكدت وزارة النقل أنه يجرى إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان، الجارى تنفيذه على نحر النيل وعدة مناطق بمحيطه، حيث يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد 2 كوبري و عدد 1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، لافتا إلى أن نسبة تنفيذه بلغت 95%.

وأوضحت الوزارة أن المحور له أهمية كبيرة في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

ويعمل المشروع علىخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وكمان توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وتم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربي (القاهـرة – أسوان)، عــابرا نهـر النيل والطريق الزراعي الـغـربـي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسـوان / أبوسمبـل و تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.