نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، منذ قليل، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وكان محافظ الجيزة، قد تفقد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية.