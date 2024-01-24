نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الأربعاء لطلاب صفوف النقل، والشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وتبدأ اجازة نصف العام وفقا للخريطة الزمنية المقرره للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير، والتى تستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل.



يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسى الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس، حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي 2023-2024 بالمدارس في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، كما تنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات. كذلك المدارس الخاصة والخاصة لغات.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024، يوم 30 سبتمبر عام 2023، وينتهي العام الدراسي في في الشهر الثامن من عام 2024.



وتم الإقرار أن العطلة الانتصافية ستكون لهذا العام الدراسي في السابع والعشرين من شهر يناير، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين.



ويبدأ فيما بعدها الفصل الثاني للعام الدراسي، اعتبارا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجري امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



تنتهي اجازة نصف العام الدراسي الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى مايو 2024 ثم تبدأ امتحانات صفوف النقل من نهاية مايو، ويكون موعد امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024.