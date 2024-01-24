نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 في تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

يأتي ذلك تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

ويتم اعتبارا من اليوم تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس وحتى يوم الجمعة 23/2/2024 بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميا وبيانها كالآتي: