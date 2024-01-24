نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت جروبات الغش الإلكتروني، عبر تطبيق التليجرام، أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، الذى يؤدية الطلاب حاليا داخل اللجان، فى ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وزعمت جروبات الغش، بأنه نفس الامتحان الذي يؤدية الطلاب حاليا داخل اللجان.

وأكد مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جاري التأكد من صحة الصور المتداول، وفى حال التأكد منها سيتم التعرف على المتسبب فى تصويرها وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحانات، الأربعاء 17 يناير الماضى، وتنتهى الامتحانات اليوم الأربعاء 24 يناير، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة اللغة الانجليزية، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

