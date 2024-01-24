حسين زين مُهنئاً الشرطة المصرية فى عيدهم.. رجال بواسل حراس الجبهة الداخلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 11:27 صباحاً - يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، سائلين المولى عز وجل أن يـديـم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة ، وأن تتواصل جهوده وعطائه المخلص في شتى آفاق التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم آماله وتطلعاته في التقدم والرفعة والازدهار .

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ولكافه رجالها البواسل عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن واستقرار المواطن والحارس الأمين للجبهة الداخليه للوطن بتفاني وشجاعة.

وقال زين أن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة سطروا فيها أروع آيات التضحية والفداء فى مواجهة العدوان بمعركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952 ، مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على والأمن والاستقرار و استكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن جيل بعد جيل والذود عنه ضد إيه مخاطر .

وتحية تقدير و عرفان لأسر شُهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين