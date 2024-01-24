سفير مصر في براج يناقش مع المبعوث الخاص التشيكي لأمن الطاقة سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 12:31 مساءً - التقى السفير محمود عفيفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، مع السيد Vaclav Bartuska المبعوث الخاص التشيكي لأمن الطاقة، حيث شهد اللقاء تناول سبل دفع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والفرص المتاحة في هذا الإطار، خاصةً في مجال استخدامات الهيدروجين.

واستعرض السفير المصري خلال اللقاء الجهود الوطنية الضخمة التي بذلت على مدار السنوات الأخيرة في تأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الطاقة في مصر، والتي من شأنها أن تمهد لتعزيز المشاركات الدولية لخدمة مبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك ما يتعلق باستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الهيدروجين في مصر، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأخذاً في الاعتبار أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يلعب دوراً هاماً في تحقيق مثل هذه المشاركات مع دول القارة الأوروبية على وجه الخصوص.

ومن جانبه، أعرب المسئول التشيكي عن الاهتمام الكبير الذى توليه بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر بشكل عام وللارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع الطاقة بصفة خاصة، وذلك في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العمل في هذا القطاع المحوري على المستويين الدولي والإقليمي، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في إنشاء بنية تحتية قوية في هذا المجال.