تحت شعار ” سلامتك تهمنا ” ... النقل تناشد المواطنين بعدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 12:31 مساءً - تواصل وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر استكمال حملة " سلامتك تهمنا " للتوعية بمخاطر السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكة الحديد .

حيث تناشد السكة الحديد السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات .

وتؤكد الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكة الحديد للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام حركة مسير القطارات .

ويأتى ذلك تزامناً مع عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها وزارة النقل بمرفق السكة الحديد لتكون منظومة متطورة وآمنة وحديثة حيث ظهرت العديد من السلوكيات الخاطئة منها إقامة المعابر الغير شرعية على خطوط الشبكة تؤدى إلى إتلاف المركبات ( جرارات – عربات ) وإعادة صيانتهم بما يؤثر على خطة التطوير التى تقوم بها الهيئة وقد يؤدى الأمر إلى خروج القطار عن القضبان وحدوث حوادث قد تؤدى إلى إزهاق الأرواح لذلك تهيب الهيئة بالسادة المواطنين بضرورة إستخدام المزلقانات الشرعية التى أعدتها الهيئة لمرور الدواب والمركبات من عليها .

وتؤكد الهيئة على تفعيل الدور المجتمعي في التوعية من هذه السلوكيات بالمدارس والجامعات ودور العبادة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وما تؤثر عليه هذه السلوكيات علي تطوير هذا المرفق الحيوي و العمل علي زرع روح الانتماء وزيادة الوعي بالملكية العامة وضرورة الحفاظ عليها .