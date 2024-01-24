نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة وأجهزتها التنفيذية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدم فيها بأسمى معاني التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.



وأشار محافظ الجيزة خلال برقيته إلى إن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هو ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وللحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.



وأرسل محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وقيادات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧٢ مقدمًا التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.



كما يتقدم محافظ الجيزة يخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بمناسبة تلك الذكرى، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة من كل مكروه وسوء.