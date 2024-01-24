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محافظة الجيزة: حملات مكبرة بحدائق الأهرام لتحسين حالة النظافة بالشوارع

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: حملات مكبرة بحدائق الأهرام لتحسين حالة النظافة بالشوارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بتحسين مستوى النظافه بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف ورديات العمل لرفع كفاءة المنظومة. 
وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بالقطاع استهدفت مناطق البوابة الأولى والثانية وطريق الفيوم.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة المخلفات من الطرق وعددا من قطع الأراضي الفضاء مع مواصلة الجهود يوميًا لتحسين حاله النظافة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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