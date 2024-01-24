نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تحذر من إقامة معابر غير شرعية على قضبان القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكة الحديد.

وتناشد السكة الحديد، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وتؤكد الهيئة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكة الحديد للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام حركة مسير القطارات.

ويأتي ذلك تزامنا مع عمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة النقل بمرفق السكة الحديد لتكون منظومة متطورة وآمنة وحديثة حيث ظهرت العديد من السلوكيات الخاطئة منها إقامة المعابر الغير شرعية على خطوط الشبكة تؤدي إلى إتلاف المركبات (جرارات – عربات) وإعادة صيانتهم بما يؤثر على خطة التطوير التي تقوم بها الهيئة وقد يؤدي الأمر إلى خروج القطار عن القضبان وحدوث حوادث قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح.

وتهيب الهيئة بالمواطنين، ضرورة استخدام المزلقانات الشرعية التي أعدتها الهيئة لمرور الدواب والمركبات من عليها.

كما تؤكد أهمية تفعيل الدور المجتمعي في التوعية من هذه السلوكيات بالمدارس والجامعات ودور العبادة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وما تؤثر عليه هذه السلوكيات على تطوير هذا المرفق الحيوي والعمل على زرع روح الانتماء وزيادة الوعي بالملكية العامة وضرورة الحفاظ عليها.