اللغة الإنجليزية ترسم البسمة على وجوه إعدادية القاهرة.. والطلاب: "ختامها مسك"

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة، من اداء امتحان اللغة الإنجليزية، في أخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وفي ذات السياق، قالت الطالبة نور خالد، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سانت ميري بحلوان، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهل ومباشر وبلا تعقيدات، قائلة" الحمدلله إننا خلصنا.. ختامها مسك".

بينما أضافت الطالبة ريتاج عبدالرحمن بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سعد مهران بالبساتين، بأن امتحان اللغة الإنجليزية جاءت أسئلته سهلة ومباشرة وبعيدا عن الغموض، مضيفه أن سؤال الاختيارات جاءت نقطه فيه فقط اختياراته متشابهه.

وأكدت الطالبة منى طارق، بأن اللغة الإنجليزية جاءت خارج التوقعات من سهولته، معلقه:" أسهل امتحان بعد العربي".

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية، اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الأربعاء، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وتبدأ اجازة نصف العام وفقا للخريطة الزمنية المقرره للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير، والتى تستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل.

يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسى الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.