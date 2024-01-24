نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعرض 29 م.. جهود مكثفة لإنجاز محور بديل خزان أسوان (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان حيث يتم العمل الآن على إنجاز 5% متبقية من حجم المشروع وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ 95%.

ويبلغ طول المحور 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد 2 كوبري و1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 95%.

المحور له أهمية كبيرة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وتم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهـرة – أسوان)، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.

وتم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.