48.3 مليار جنيه.. تصدير منتجات «المشروعات المتوسطة والصغيرة» للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 01:30 مساءً - أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتقديم الدعم التسويقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح فرص لتصدير منتجاتها للخارج.

جاء ذلك، بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في معرض بغداد الدولي، والتي تأتي استمراراً لخطة عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية، وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تلك الدول، نظراً لكونها سوقاً واعداً أمام الصادرات المصرية.

وفي بيان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار رئيس الجهاز إلى أن التسويق من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز، في الفترة الحالية، لمساعدة أصحاب المشروعات على إيجاد منافذ جديدة لبيع منتجات مشروعاتهم الصغيرة في الخارج، خاصةً المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة، وتجد إقبالاً كبيراً في الأسواق العربية والعالمية، مما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية. وأضاف رحمي أن هذه المعارض تساعد أصحاب المشروعات على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وتشجعهم على تطويرها كما تتيح لهم فرص إجراء تعاقدات تمكنهم من تصدير منتجاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكتوبر 2023، كان قد تطرق إلى 3 ملايين فرصة عمل، وفرها الجهاز، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2023، منها 481347 فرصةً بالمشروعات الصغيرة، و2530452 فرصةً بالمشروعات متناهية الصغر؛ حيث 1.9 مليون مشروع، موزعةً بين؛ 192716 مشروعاً صغيراً، و1713513 مشروعاً متناه الصغر؛ بإجمالي 48.3 مليار جنيه، موزع بين: 23.3 مليار جنيه، للمشروعات الصغيرة؛ و25 مليار جنيه، للمشروعات متناهية الصغر.

ويشير بيان تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، قامت بتنظيم مشاركة مصر في معرض بغداد التجاري الدولي، الدورة رقم 47، والذي أقيم خلال شهر يناير 2024، تحت شعار: «العراق يتواصل»؛ حيث شارك جهاز تنمية المشروعات بعدد من المشروعات المتميزة في العديد من المجالات الصناعية والإنتاجية.