السيسي يكرم عددا من الضباط المتميزين خلال حفل عيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:27 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الضباط المتميزين في وزارة الداخلية، وذلك خلال حفل عيد الشرطة 72، عبر منحهم أنواط الامتياز.

وجاء أسماء المكرمين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:

اللواء تامر السمري مديرية أمن بورسعيد.

اللواء شريف صلاح الغراب قطاع الأمن الاقتصادي.

اللواء عمرو عبد الخالق يس الخولي قطاع الأمن الوطني.

اللواء حسن إبراهيم النحراوي مديرية أمن الشرقية.

عميد دكتور شريف حسن غازي الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية.

عميد أيمن عبد النعيم عبد الوهاب مديرية أمن أسيوط.

عميد محمد خالد محمد خالد قطاع الأمن المركزي.

عقيد أحمد حسان أحمد حسان مديرية أمن القاهرة.

مقدم سمير أحمد عبد الرؤوف مديرية أمن شمال سيناء.

مقدم شريف حلمي مديرية أمن الأقصر.

رائد ولاء سامي عبد المحسن قطاع الحماية المجتمعية.

نقيب سلمي أحمد الورداني قطاع التدريب.