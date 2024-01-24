حصاد العمليات المسلحة للتنظيمات الانفصالية في بلوشستان خلال عام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:27 مساءً - في إطار متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للأوضاع الأمنية في باكستان خلال العام المنصرم 2023م، رصد ارتفاع ملحوظ في حصيلة الهجمات الإرهابية مقارنة بالعام 2022م في إقليم بلوشستان، إذ شهد الإقليم نشاطًا كبيرًا في أنشطة الجماعات الانفصالية.

وقد بلغ إجمالي الهجمات التي نفذتها التنظيمات الانفصالية في بلوشستان (612) هجومًا، مقارنة بـ (475) هجومًا خلال عام 2022م، مما يشير إلى ارتفاع الهجمات هذا العام بنسبة 28.42%، كان المسؤول عنها: جبهة تحرير بلوشستان (BLF)، جيش تحرير بلوشستان (BLA)، الحرس الجمهوري البلوشي (BRG)، الجيش القومي البلوشي (BNA)، نمور تحرير بلوشستان (BLT)، والجيش البلوشي المتحد (BLA)]، الأمر الذي استلزم تكثيف العمليات الاستخباراتية؛ لتجنب وقوع مزيد من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين. وقد استهدفت تلك الهجمات الجيش الباكستاني وقوات الأمن ومن يتعاون معهما من المواطنين، مما أسفر عن مقتل أكثر من (549) شخصًا وإصابة أكثر من (485) آخرين.

هذا، وكان لجبهة تحرير بلوشستان النصيب الأكبر في تنفيذ الهجمات الإرهابية التي شهدها الإقليم؛ حيث أعلنت الجبهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات خلال 2023 بـإجمالي (284) هجومًا، نتج عنه أكثر من (287) قتيلًا، وإصابة ما يزيد عن (161) من أفراد القوات الباكستانية.

يليها مباشرة جيش تحرير بلوشستان الذي أعلن عن تنفيذ (247) عملية واسعة النطاق، قُتل على إثرها أكثر من (213) عسكرياً، وإصابة ما يزيد عن (264) شخصاً، علاوة عن تضرر (206) منشآة عسكرية. كما اعتقل هذا التنظيم (17) شخصًا من بينهم أفراد أمن، وبهذا يصبح الأكثر فتكًا في إقليم بلوشستان.

كما أعلن كلًا من تنظيمات "الحرس الجمهوري البلوشي، والجيش القومي البلوشي، وجبهة نمور البلوش، والجيش البلوشي الموحد وآخرون" مسؤوليتهم عن إجمالي (81) هجومًا. وكان أبرز تلك الهجمات استهداف القطار السريع في البنجاب، وهجمات السند (خيربور) وديرا غازي خان.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل (49) من أفراد القوات المسلحة، وإصابة أكثر من (60) آخرين، هذا إلى جانب إلحاق أضرار بـ (58) منشأة عسكرية.

وبناءً على ما رصد يظهر جليًّا أن جبهة تحرير بلوشستان مسؤولة عن نحو 46.41% من إجمالي الهجمات الإرهابية، بينما يتحمل جيش تحرير بلوشستان مسؤولية قرابة 40.36% من الهجمات التي نفذت على مدار عام 2023م، بينما نجد أن التنظيمات الأخرى مجتمعة مسؤولة عن نحو 13.24% من إجمالي العمليات، ويمكن الاستدلال من البيانات على أن جبهة تحرير بلوشستان وجيش تحرير بلوشستان أكثر التنظيمات المسلحة النشطة في إقليم بلوشستان.