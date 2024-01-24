الرئيس السيسى يطلب من حضور احتفال الشرطة الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء مصر وفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:28 مساءً - طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، من حضور احتفال الشرطة الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء مصر وفلسطين.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الضباط المتميزين في وزارة الداخلية، وذلك خلال حفل عيد الشرطة 72، عبر منحهم أنواط الامتياز.

وجاء أسماء المكرمين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي: