الرئيس السيسى: عيد الشرطة يوم جليل وقف فيه أبطالنا ليدفعوا عن كرامة وعزة بلادهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم نحتفل اليوم بالذكري الـ 72 لعيد الشرطة ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدفعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952 ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كرباء مصر الوطني إدراكا أن حماية الوطن والمواطنين غاية عالية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة: "ما قدمه هؤلاء الأبطال منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن وتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله.. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة محركا لدوافع الكرامة.. وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها المستحق على حائط شرف الوطن وهي تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسئولية كبري بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحيات وأن نحقق حلمهم لمصر عزيزة وقوية إلى واقع وحقيقية لأبناء وأحفدنا جيلا بعد جيل".