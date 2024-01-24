الرئيس السيسي: مسؤولية تاريخية وإنسانية لمصر بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "ذكرى اليوم تأتي فى وقت محوري تواجه فيها منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72: "لقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية وقائما على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر بالوقوف دائما بجانب أشقاءها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".