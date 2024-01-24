الرئيس السيسى: حل مشكلة الدولار من خلال زيادة موارده لتغطى الاحتياجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:28 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن احتياجات الدولة الدولارية، قائلا: "النهادرة محطات الكهرباء بتاخد غاز يسوى تقريبا مليار دولار شهريا.. 3 مليارات دولار مش أقدر مش اوفرهم لأنها حاجات أساسية.. أنا مش داخل في نقاش.. بحاول أشرح لكم حجم التحدى اللى عايشنه حتى من قبل 2011.. الأرقام دى إذا مكنتش الدولة المصرية يعملوا على زيادة موارد الدولار وتكون أكثر أو تساوى انفاقنا.. إللى بيجلنا من بيع منتجات أو التصدير أو قناة السويس أو السياحة.. لو مش حققنا المعادلة دى هتكون المشكلة دى.. هى دى الحكاية كلها اللى عاملة".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل عيد الشرطة 72.