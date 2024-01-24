السكة الحديد : تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 03:35 مساءً - انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم قررت الهيئة تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون وبيانهم كالآتى :

اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا طبقاً للجداول المرفقة .

وكذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق .

والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب