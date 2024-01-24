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السكة الحديد : تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 03:35 مساءً - انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم قررت الهيئة تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون وبيانهم كالآتى :

اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا طبقاً للجداول المرفقة .

وكذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق .

والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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