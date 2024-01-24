مشاركة القنصلية العامة في هونج كونج في المنتدى المالي الآسيوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 04:41 مساءً - اقامت القنصلية العامة المصرية في هونج كونج جناح على هامش المنتدى المالي الآسيوي السابع عشر الذي تستضيفه هونج كونج يومى ٢٤ و ٢٥ يناير ٢٠٢٤، والذى شاركت فيه مصر بوفد وزاري رفيع المستوى، ضم السيد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية، والسيدة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللذان شاركا كمتحدثين رئيسيين في جلسات المنتدى.

من جانبه أكد القنصل العام/باهر شويخي على أن الجناح المصري هدف إلى القاء الضوء على الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى مجال خدمات التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، وإبراز الفرص والحوافز الاستثمارية الجديدة في مصر، والتعريف بملامح رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلا عن الترويج للمناطق الاقتصادية الجديدة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا فى هذا الصدد أن الجناح المصرى شهد حضور عدد كبير من المشاركين بالمنتدى ورجال الاعمال.

كما أشار قنصل مصر العام فى هونج كونج الى أن السادة وزيرى المالية والتخطيط قد قاما بتفقد الجناح المصرى، والالتقاء بمجموعة من شباب المصريين الدارسين فى جامعات هونج كونج، حيث حرصت القنصلية على إشراكهم في فعاليات الجناح فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لتمكين الشباب، وربط المصريين المقيمين بالخارج بالوطن.