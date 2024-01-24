رئيس الوزراء يتفقد جناحي "الدفاع والداخلية" بافتتاح الدورة الـ55 من معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 04:42 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل ،الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتفقد عدد من أجنحة المعرض منها الدفاع والداخلية والهيئة العامة للكتاب، وغيرها من الأجنحة الأخرى .

وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.