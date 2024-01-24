نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن تهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، وقيادات وأعضاء الهيئة العليا وجميع الأعضاء في محافظات مصر وخارجها، بالحملة، الدولة المصرية وقياداتها، ووزير الداخلية وقيادات الوزارة وضباط وصف وجنود الشرطة، بمناسبة الذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة، الملحمة الوطنية الكبرى، ومعركة الشرف أمام المعتدي.

وأصدرت الحملة بيانا، للتهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى كل قيادات ورجال الشرطة، مؤكدة على دعمها الكامل وتحيتها لكل أفراد المنظومة الأمنية، على تفانيهم وجهدهم ودفاعهم عن أمن واستقرار هذا الوطن العزيز الأبي.



وجاء نص البيان كالآتي: " محمد فاروق المنسق العام، وقيادات وأعضاء الحملة في جميع محافظات مصر، وممثلي ومنتسبي الحملة في جمع دول العالم، يتقدمون بأفضل التهاني لرجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة الوطنية الخالدة لرجال الشرطة،

لن ننسى أنكم في مثل هذا اليوم من عام 1952 في مدينة الإسماعيلية، وقفتم بكل شرف وشجاعة وكان صمودكم مشرفا أمام قوات الاحتلال البريطاني دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يشرفنا أن نهنئ وزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل، ونؤكد اعتزازنا بدوركم الوطني العظيم الذى قمتم به من أجل حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني".

وأوضح البيان: "نذكر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة الذى جسد عظمة شعب مصر العظيم بكفاحه ونضاله في سبيل الحرية والكرامة".

واختتم البيان: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دومًا بنصره في ظل رعاية القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".