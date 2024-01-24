نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 98.5 % نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية بامتحان الدراسات الاجتماعية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الختامي من امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة بحضور مدير المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية مركزي.

وأكد سلومة بأن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية ( 200425 ) طالبا وطالبة بنسبة %98.5 مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانهم فى مادتى الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية وبلغ إجمالي المتقدمين 74766 طالبا وطالبة وبنسبة 98 %.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وبلغ إجمالي المتقدمين امتحان ورقي 19431 طالبا وطالبة وبنسبة 98 %.

والامتحان الالكتروني ورقي 55027 طالبا وطالبة وبنسبة 99 %.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كل الشكر والتقدير للجميع على الأداء المميز والجهد والإخلاص فى العمل مما نتج عنه انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بلا مشاكل أو شكاوى وظهور تعليم الجيزة بالشكل اللائق والمشرف والذى يليق بمكانة الجيزة وعراقتها.