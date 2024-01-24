رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة وذكرى 25 يناير

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ورجالها البواسل وذكرى 25 يناير.

وقال رئيس جامعة حلوان: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة جامعة حلوان بأصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية الباسلة، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ولمصر بدوام الاستقرار والتقدم والنماء فى ظل قيادتكم الحكيمة".

كما أثنى رئيس جامعة حلوان، على دور الشرطة المصرية وعطاء رجالها الذي لا ينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن.

وأشاد الدكتور قنديل، بتضحياتهم العظيمة من أجل سلامة مصر والمصريين، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداءًا للوطن.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، ويعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل، موجهًا التهنئة لرجال الشرطة، عيون مصر الساهرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم فى تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد فى ظل القيادة الحكيمة لفخامتكم.