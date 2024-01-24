نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الوزير... افتتاح الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي FITUR 2024 في مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في افتتاح المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024 في دورته ال 44، والذي يُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري وتُشارك به مصر ممثلة في الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقد افتتح المعرض ملك إسبانيا.

وعقب ذلك، افتتح وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض، بحضور الوزير مفوض مني عرفة بالسفارة المصرية في إسبانيا، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وأحمد نصر المستشار التجاري بالسفارة، وسمر السياف ممثل المكتب المركزي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في السوق الإسباني.

وأكد السيد أحمد عيسى على أهمية السوق الإسباني بالنسبة للسياحة الوافدة إلى مصر حيث يعد من الأسواق السياحية الرئيسية والمستهدفة من جانب الوزارة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية.

وتفقد الوزير الجناح المصري المُشارك بالمعرض، حيث التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين الموجودين في الجناح، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة وخاصة ما تقوم به الوزارة في الترويج من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co-Marketing والرحلات التعريفية Fam Trips.

كما استمع لمقترحاتهم وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأعرب عن تمنياته بنجاح مشاركتهم في المعرض هذا العام، مقدمًا لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

وحرص الوزير خلال لقائه معهم على التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.

ووجه العارضون الشكر للوزارة على كافة سبل الدعم التي تقدمها للنهوض بصناعة السياحة في مصر، وقاموا بتهنئة الوزير على الارقام القياسية السياحية التي حققتها مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023.

وحظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات المعرض، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات المهنية الهامة مع مجموعة من ممثلي كل من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والشركات المالكة لبعض المنشآت الفندقية في إسبانيا.

وأيضًا عدد من اللقاءات الرسمية الأخرى مع عدد من المسئولين من الجانب الإسباني، بهدف مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني، كما سيعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية.