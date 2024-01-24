نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الإقليمية تحتفل بعيد الشرطة بخريطة برامجية متميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة، في يوم 25 يناير 2024 بعيد الشرطة المصرية؛ حيث أعدت القنوات خريطة مميزة طوّعت فيها العديد من برامجها احتفالًا بتلك المناسبة الوطنية في الذكري الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة على مدار غدًا الخميس، ويتم إذاعة الأفلام التسجيلية والدرامية، وتتضمّن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يلي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع في هذا اليوم.

قناة الإسكندرية

تعرض القناة الافلام التسجيلية مثل فيلم 25 يناير، وفيلم عن أعياد الشرطة المصرية بالإضافة إلى إعادة أجزاء من احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، وعرض الفيلم العربي في السهرة “131 أشغال” إلى جانب عرض وإذاعة البروموهات والأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة.

قناة طيبة

طوّعت القناة كافة برامجها للاحتفال بعيد الشرطة، وعرض اللقاءات مع المسؤولين ومع الجماهير، إلى جانب بث الأغاني والفواصل الخاصة بالمناسبة، إلى جانب عرض الفيلم العربي العميل رقم 13 في السهرة.