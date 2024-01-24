نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعليم القاهرة" تعلن موعد نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية وتشمل الرابع والخامس والسادس والإعدادية الأول والثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مساء غد الخميس على الموقع، على الموقع الرسمي للمديرية، عبر الرابط التالي:

https://www.cairomoe.net/

وسوف تكون النتائج متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 27-1-2024، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، للمرحلة الإعدادية للصفوف ( الأول والثانى).

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت ضوابط وتعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية:

- ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان.

_ عدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير.

_ عدم انصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة.

_ الاجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير.

_ إعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير. _ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

_ المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره.

_ الاطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الالتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة.

_ التقدير بالقلم الأحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

_ التحقيق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

_ بالنسبة للأسئلة المقالية إذا وجد إجابات مكررة أو مكتوبة بالقلم الرصاص فيجب تقديرها على أن يعطى الطالب الدرجة الأعلى ويشطب على الإجابة المكررة ويكتب أمامها كلمة مكرر.

_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس صفر فكلمة صفر تعنى أن الإجابة خطأ.