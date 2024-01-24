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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تأخير موعد قطار 546 “طنطا - منوف - القاهرة” في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة، ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون.
يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم.
وجاءت تفاصيل التعديلات في المواعيد على النحو التالي:
اعتبارا من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهرا بدلا من الساعة 12:50 ظهرا.
ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات أرقام (545 – 121 – 551) تحيا مصر القاهرة / طنطا طبقا للجداول المرفقة.
واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقًا للجدول المرفق.