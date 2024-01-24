السكة الحديد: تأخير موعد قطار 546 “طنطا - منوف - القاهرة”

واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقًا للجدول المرفق.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع