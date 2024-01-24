نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي للتعليم.. رضا حجازي يوجه رسالة للمعلمين والطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب والمعلمين بشأن اليوم العالمي للتعليم.

وقال الوزير في رسالته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" أتوجه لأبنائي الطلاب بخالص الأمنيات بمزيد من التفوق والنجاح ولزملائي المعلمين بخالص التقدير والاعتزاز لما يبذلوه من جهود عظيمة في بناء أجيال المستقبل التي نضع على عاتقها الحلم والأمل والنهوض بالأمة".

وأضاف الوزير:" بمناسبة هذا اليوم... نسعى بكل ما لدينا من جهود في ظل الجمهورية الجديدة، لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها بالشراكة والتعاون الوثيق مع كافة الجهات ذات الصلة من وزارات وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية لضمان توفير تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠".

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن التعليم حق من حقوق الإنسان والاستثمار في البشر من أهم مقومات المجتمع الناجح المتقدم، قائلا:" لذا نعمل على عدة محاور ترتكز على توفير تعليم منتج للمعرفة لأبنائنا الطلاب يواكب التطورات العالمية وتمكين المعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمواقف والمهارات والسلوكيات ليواكبوا التطوير المنشود".

واختتم الوزير قائلا: شعارنا "التعليم" من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل".