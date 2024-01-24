المواعيد الجديدة لخطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء امتحانات منتصف العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 10:33 مساءً - تنتهي اليوم الأربعاء، الخطة المقررة لتعديل تخفيف الأحمال المعلنة من مركز التحكم القومي والمرسلة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كانت تبدأ من الساعة 2 إلى 5 مساء تزامنا مع انطلاق امتحانات منتصف العام.

يبدأ مركز التحكم القومي غدًا الخميس، العودة للخطة المعلنة من مجلس الوزراء ببدء خطة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء، وذلك بعد انتهاء التعديلات الخاصة بفترة امتحانات منتصف العام.

وكان مركز التحكم القومي قد خاطب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعديل مواعيد تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات منتصف العام لتبدأ فترة تخفيف الأحمال اعتبارا من الساعة 2 إلى 5 مساء.

المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تخفيف الأحمال تمتد لـ3 مراحل الأولى منها خلال الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى الـ1 ظهرا، والمرحلة الثانية من 1 إلى 3 ظهرًا، والفترة الثالثة من 3 إلى 5 مساءً.

وأضافت المصادر أن مركز التحكم القومي يرسل بشكل يومي لشركات الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تقرير يوميًا عن مدد فصل الكهرباء تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة 120 دقيقة بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء وانخفاض إمدادات الغاز القادمة من الخارج واللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

استثناءات خطة تخفيف الأحمال

وأشارت المصادر إلى أن خطة تخفيف الأحمال استثنت المناطق التي يوجد بها منشآت حيوية والمستشفيات والمحافظات السياحية ولا يمكن الفصل عنها، وأنه في حالة وجود أي فصل خارج المواعيد المدرجة بالجدول يكون بسبب أعطال طارئة خارجة عن ارادة الشركة وليس تخفيف أحمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

اجتماع مجلس الوزراء لتعديل خطة تخفيف الأحمال

وحضر الاجتماع المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

موعد بداية تعديل تخفيف الأحمال

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيرًا إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اعتبارا من الـ 3 من يناير الجاري، حيث تم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.