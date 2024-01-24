الصحة: وقف سجلات القيد الورقية لشهادات الميلاد والوفاة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 10:33 مساءً - أصدر الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة خطابا إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بشأن خطة قطاع الطب الوقائي للتحول الرقمي والانتهاء من دورة ميكنة تسجيل شهادات الميلاد والوفاة، حيث تم العمل بإيقاف المستندات الورقية لشهادات الميلاد والوفاة بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من يناير ٢٠٢٤.

وأكد في خطابه ضرورة التشديد على مفتشي الصحة باستكمال كافة البيانات المطلوبة على البرنامج المميكن.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و639 ألفا و616 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألفا جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2023.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة طبية متكاملة على نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.