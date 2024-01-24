الأونروا: الجرب أصبح موجودا في غزة ونخشى من تفشى الكوليرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 11:32 مساءً - قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع الصحى في قطاع غزة منهار تماما حتى قبل عمليات التصعيد الأخيرة في القطاع ولا تستطيع تحمل اعداد الجرحى فهو كبير للغاية، وهناك نقص كبير في المستلزمات الطبية، وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية القطاع الصحى في قطاع غزة على وشك الانهيار الكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: لم يتبقى سوى عدد قليل من المشافى وينقصها كل شيء والامكانيات الفنية والقدرات الجراحية والأدوية، وفى النهاية القضية ليست قضية الجرحى ولكن حتى المرضى العاديين مرضى السرطان والعمليات الجراحية العادية لا تجرى الان في قطاع غزة.

وتابع: ان هناك قضية خطيرة تحدث هناك ضعف في المناعة الفردية لسكان غزة في مواجهة الامراض حتى الجرب اصبح الان موجودا بسبب غياب المياه النظيفة وانتشار المرض التهاب الكبدى الوبائى هناك الاف الإصابات، ونخشى فعلا انتشار للكوليرا، وانهيار منظومة الصرف الصحى، لأنه يتم دفع سكان غزة إلى مدينة رفح، والبنى التحتية والإغاثية لا تتحمل مليون ونصف مليون نازح، ونخشى من انتشار الأمراض الفتاكة وهذا شيء خطير جدا.

وأكد: أن الأوضاع لم تكن بهذه الطريقة أبدا حتى في النكبات الأخرى، هناك مئات الآلاف يتضورون جوعا ما يدخل الآن مقارنة لما كان يدخل من قبل بسيط لا يتعدى 8%، مما كان يدخل سابقا، وهناك أرباب أسر يمتنعون عن تناول الطعام لتوفير وجبات لأطفالهم والحالة تشتد في مدينة شمال غزة وخصوصا شمال غزة .