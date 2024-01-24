اتحاد الكرة يعلن إصابة إمام عاشور باتجاج في المخ ووضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 11:32 مساءً - أعلن اتحاد الكرة المصري تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري كان قد تأهل لدور ال16 بعد تحقيق 3 تعادلات متتالية أمام كلا من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، ومن المقرر خوض مباراته القادمة مساء الأحد القادم.





ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثانى فى المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

وجهز البرتغالي روي فيتوريا تسجيلات لمباريات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون استعدادا لمواجهة الدور المقبل والتي يأمل فيها المدرب البرتغالي في تحسن النتائج ومواصلة التمسك بالحلم وهو التتويج بلقب الأمم الأفريقية.