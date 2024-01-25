حالة الطقس غدا الخميس 25 يناير على القاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 12:32 صباحاً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 25 يناير 2024.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقسا مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومتوقع غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والجيزة العظمى 18 درجة والصغرى 12، القليوبية العظمى 18 درجة والصغرى 12.

ويشهد غدا نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، والبحر المتوسط: معتدل: مضطرب، وارتفاع الموج ( 3:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:2 متر).