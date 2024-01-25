المغرب تقصى زامبيا وتتصدر المجموعة السادسة بأمم أفريقيا .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 12:32 صباحاً - تغلب منتخب المغرب على نظيره منتخب زامبيا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "لاورينت بوكو"، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية 2023. سجل حكيم زياش، لاعب جالاتا سراي التركي، هدف منتخب المغرب، فى الدقيقة 38 من زمن المباراة.

Hakim Ziyech'in golü. ⚽pic.twitter.com/0dkQLrukAE

— FutbolArena (@futbolarena)

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الأول، حيث أهدر لاعبو المنتخب المغربي عددا من الفرص الخطيرة أمام مرمي المنتخب الزامبي.

وتصدر المنتخب المغربي، المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع المنتخب المنتخب الزامبي، بعد احتلالها المركز الثالث برصيد نقطتين.

وخاض منتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: بونو.

الدفاع: حكيمي، أكرد، عبد الحميد وعطية الله.

الوسط: أمرابط، أوناحي وصابري.

الهجوم: زياش، بوفال وأيوب الكعبي.