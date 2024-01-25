نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: دخول برج إشارات أبوتشت في الخدمة ضمن تطوير خط أسيوط نجع حمادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات أبو تشت وبرج إشارات أبو شوشو في الخدمة.

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٠ كم وعدد ٢ مزلقان.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برجا رئيسيا و٣ أبراج ثانوية و٥٩ مزلقانا)، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ١٥ برج إشارات رئيسي وعدد ١ برج ثانوي بالخدمة وهم (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبو تيج - برديس - البلينا- أبو شوشة - المطيعة - أبو تشت) بطول ١٤٨ كم من إجمالي ١٨٠ كم ودخول عدد ٤٧ مزلقانا من إجمالي ٥٩ مزلقانا.

ولفت إلى أن برج إشارات أبو تشت يتحكم في عدد ٤٢ سيمافورا ضوئيا وعدد ٢٦ موتور تحويله وعدد ٥٠ دائرة تراك كهربي.

وتابع أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

كما أشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.